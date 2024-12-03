Эксперт заявил, что гонка США и Китая за самый совершенный ИИ невыгодна обеим странам

Известный ученый в области искусственного интеллекта Макс Тегмарк предупредил, что гонка за лидерство в разработке ИИ между США и Китаем может изменить геополитический баланс, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Эксперт выразил опасения, что прогресс в разработке искусственного интеллекта может одновременно усилить Китай в технологической сфере и ослабить позиции Коммунистической партии Китая.

Тегмарк, президент аналитического центра Future of Life Institute, назвал эту конкуренцию "войной надежд". По его мнению, страны стремятся создать искусственный интеллект, превосходящий человеческие способности, основываясь на нереалистичном убеждении, что такую технологию удастся удержать под контролем.

Future of Life Institute ранее выступил с инициативой временно приостановить разработку продвинутых систем ИИ, чтобы оценить их риски. Это предложение поддержали такие влиятельные фигуры, как генеральный директор Tesla и самый богатый человек в мире Илон Маск.

Тегмарк подчеркнул, что темпы развития ИИ настолько стремительны, что в будущем контроль над этой технологией может оказаться невозможным.