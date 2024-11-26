Эксперт: Meta может обойти Google в гонке за самый передовой ИИ
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Meta может обойти Google в гонке за лидерство в развитии технологий искусственного интеллекта, заявил профессор Говард Ю из IMD Business School, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
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По словам профессора Говарда Ю, хотя Google является пионером исследований в области искусственного интеллекта, бизнес-модель компании может стать препятствием для достижения лидерства.
"Google заложила основы для исследований ИИ, но именно Meta добьется значительных результатов", — отметил он.
Ученый объясняет, что сам сайт Google базируется на поисковой системе и переходах по ссылкам, куда очень сложно встроить ИИ. Напротив, Meta эффективно интегрирует ИИ в свою экосистему, стирая границы между контентом и рекламой.
Говард Ю, возглавляющий Центр готовности к будущему, считает, что этот подход дает Meta преимущество в трансформации ИИ и использовании его потенциала.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2192543-ekspert-meta-mozhet-oboyti-google-v-gonke-za-samyy-peredovoy-ii/