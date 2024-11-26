Эксперт: Meta может обойти Google в гонке за самый передовой ИИ

Meta может обойти Google в гонке за лидерство в развитии технологий искусственного интеллекта, заявил профессор Говард Ю из IMD Business School, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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По словам профессора Говарда Ю, хотя Google является пионером исследований в области искусственного интеллекта, бизнес-модель компании может стать препятствием для достижения лидерства.

"Google заложила основы для исследований ИИ, но именно Meta добьется значительных результатов", — отметил он.

Ученый объясняет, что сам сайт Google базируется на поисковой системе и переходах по ссылкам, куда очень сложно встроить ИИ. Напротив, Meta эффективно интегрирует ИИ в свою экосистему, стирая границы между контентом и рекламой.

Говард Ю, возглавляющий Центр готовности к будущему, считает, что этот подход дает Meta преимущество в трансформации ИИ и использовании его потенциала.