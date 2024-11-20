Microsoft представила новые чипы, созданные специально для платформы Azure

Microsoft представила собственную версию чипов, созданную специально для платформы Azure, использующей искусственный интеллект, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Объявление сделал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на конференции разработчиков компании.

Серия Azure ND GB200 V6 базируется на технологии Nvidia Blackwell. В ходе выступления Наделла отметил, что Blackwell имеет 72 графических процессора на одном домене NVLink.

Параллельно Microsoft представила новый фирменный чип безопасности Azure Integrated HSM. Этот аппаратный модуль безопасности использует шифрование и ключи подписи для усиленной защиты серверов.

Использование Blackwell укрепляет позицию Azure как ведущей платформы для разработчиков ИИ.