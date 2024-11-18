Новое исследование показало, как ChatGPT способен помочь врачам в диагностике заболеваний

Новое исследование ученых из Бостона показало, что чат-бот ChatGPT-4 от OpenAI превосходит опытных врачей в диагностике некоторых заболеваний, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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В рамках исследования врачам предложили решить несколько кейсов — диагностировать заболевание на основе описаний случаев. Первой группе врачей разрешили использовать ChatGPT в своей работе, вторая группа врачей решала кейсы самостоятельно. Кроме того, исследователи попытались диагностировать заболевание исключительно через чат-бот.

По результатам:

ChatGPT-4 самостоятельно показал средний уровень точности 90% при диагностике заболеваний.

Врачи, имевшие доступ к ChatGPT-4, добились точности 76%.

Врачи, не использовавшие чат-бот, показали 74% точности в своих ответах. .

Исследование выявило, что многие медики недостаточно эффективно используют возможности искусственного интеллекта. По словам доктора Родмана, ИИ может стать полезным инструментом для врачей, предлагая дополнительные мнения и улучшая процесс диагностики.