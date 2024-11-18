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Новое исследование показало, как ChatGPT способен помочь врачам в диагностике заболеваний

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Экран смартфона с приложением ChatGPT
Приложение ChatGPT. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Новое исследование ученых из Бостона показало, что чат-бот ChatGPT-4 от OpenAI превосходит опытных врачей в диагностике некоторых заболеваний, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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В рамках исследования врачам предложили решить несколько кейсов — диагностировать заболевание на основе описаний случаев. Первой группе врачей разрешили использовать ChatGPT в своей работе, вторая группа врачей решала кейсы самостоятельно. Кроме того, исследователи попытались диагностировать заболевание исключительно через чат-бот.

По результатам:

  • ChatGPT-4 самостоятельно показал средний уровень точности 90% при диагностике заболеваний.
  • Врачи, имевшие доступ к ChatGPT-4, добились точности 76%.
  • Врачи, не использовавшие чат-бот, показали 74% точности в своих ответах. .

Исследование выявило, что многие медики недостаточно эффективно используют возможности искусственного интеллекта. По словам доктора Родмана, ИИ может стать полезным инструментом для врачей, предлагая дополнительные мнения и улучшая процесс диагностики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2188805-novoe-issledovanie-pokazalo-kak-chatgpt-sposoben-pomoch-vracham-v-diagnostike-zabolevaniy/

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