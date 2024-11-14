Bloomberg: OpenAI представит рынку ИИ-помощника в январе

Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планирует в следующем году представить ИИ-помощника, способного работать в автономном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Источники Bloomberg утверждают, что помощник с кодовым именем "Оператор" будет способен выполнять от имени пользователя такие задачи, как разработка кода и бронирование поездок. На собрании сотрудников, прошедшем на этой неделе, объявили о планах запуска помощника в тестовом режиме в январе. Избранные разработчики смогут получить к нему доступ через API компании.

Технологические компании стремятся лидировать в разработке ИИ-помощников. Так, Anthropic уже выпустила помощника, способного выполнять задачи от лица пользователя, а Microsoft — основной инвестор OpenAI — недавно представила инструменты для автоматизации электронной переписки и управления записями. Также ожидается, что Google вскоре представит своего ИИ-помощника.