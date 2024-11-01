OpenAI запустила собственный поисковик в ChatGPT

Компания-разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT OpenAI запустила собственный поисковик, который может представлять угрозу для самых популярных поисковых сервисов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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OpenAI запустила функцию поиска в интернете через ChatGPT, что представляет потенциальную угрозу для Google.

"Поисковик в ChatGPT предоставляет ссылки на соответствующие веб-источники в своих ответах. Раньше для этого вам нужно было обращаться к другим поисковым системам", — заявили в OpenAI.

В компании добавили, что с помощью функции поиска в ChatGPT пользователи могут задавать вопросы в ходе непринужденного разговора с чат-ботом.

Также в OpenAI заявили, что ChatGPT будет ориентироваться на предыдущие запросы пользователя, чтобы определить, необходимо ли системе искать ответы в сторонних источниках. У компании есть партнеры среди новостных агентств и поставщиков данных, которые предоставляют актуальную информацию для обучения нейросети.