Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бесплатный Wi-Fi от Starlink появится на борту самолетов США и Франции

Опубликовано:

Логотип Starlink на экране смартфона
Логотип Starlink. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Компания Starlink Илона Маска заключила еще одну сделку с авиакомпанией по предоставлению бесплатного Wi-Fi на борту самолетов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Французская авиакомпания Air France подписала соглашение с компанией Илона Маска Starlink о предоставлении Wi-Fi для своих пассажиров на борту. Ранее подобные сделки были заключены с американскими авиакомпаниями United Airlines и Hawaiian Airlines.

Представители Air France заявили, что оснащение самолетов технологией Starlink начнется следующим летом. До этого времени авиакомпания продолжит предоставлять бесплатную услугу Message pass для участников программы лояльности и платный Wi-Fi для остальных пассажиров.

Starlink, дочерняя компания SpaceX Илона Маска, становится все более популярной среди авиаперевозчиков. United Airlines планирует оснастить тысячу самолетов спутниковым интернетом Starlink для предоставления высокоскоростного доступа в следующем году.

Услуга Starlink Aviation, предоставляющая спутниковый интернет для авиалайнеров, была запущена в октябре 2022 года. В настоящее время спутниковая сеть обеспечивает интернет-подключение в около 100 странах мира благодаря 6300 спутникам на орбите.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2166768-besplatnyy-wi-fi-ot-starlink-poyavitsya-na-bortu-samoletov-ssha-i-francii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie