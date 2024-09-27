Бесплатный Wi-Fi от Starlink появится на борту самолетов США и Франции
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Компания Starlink Илона Маска заключила еще одну сделку с авиакомпанией по предоставлению бесплатного Wi-Fi на борту самолетов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
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Французская авиакомпания Air France подписала соглашение с компанией Илона Маска Starlink о предоставлении Wi-Fi для своих пассажиров на борту. Ранее подобные сделки были заключены с американскими авиакомпаниями United Airlines и Hawaiian Airlines.
Представители Air France заявили, что оснащение самолетов технологией Starlink начнется следующим летом. До этого времени авиакомпания продолжит предоставлять бесплатную услугу Message pass для участников программы лояльности и платный Wi-Fi для остальных пассажиров.
Starlink, дочерняя компания SpaceX Илона Маска, становится все более популярной среди авиаперевозчиков. United Airlines планирует оснастить тысячу самолетов спутниковым интернетом Starlink для предоставления высокоскоростного доступа в следующем году.
Услуга Starlink Aviation, предоставляющая спутниковый интернет для авиалайнеров, была запущена в октябре 2022 года. В настоящее время спутниковая сеть обеспечивает интернет-подключение в около 100 странах мира благодаря 6300 спутникам на орбите.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2166768-besplatnyy-wi-fi-ot-starlink-poyavitsya-na-bortu-samoletov-ssha-i-francii/
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