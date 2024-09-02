Google разрабатывает модель ИИ, способную диагностировать туберкулез

Google разрабатывает модель искусственного интеллекта для диагностики туберкулеза и других респираторных заболеваний, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Компания обучает одну из своих базовых ИИ-моделей распознавать признаки заболеваний по звукам (кашель, чихание). Эта технология будет работать через микрофоны на смартфонах пользователей. Эксперты считают, что она может произвести революцию в диагностике для сообществ, где отсутствуют передовые диагностические инструменты.

Google сотрудничает с индийским стартапом Salcit Technologies, разработавшим технологию Health Acoustic Representations (HeAR), представленную в начале этого года. Так называемая биоакустическая базовая модель была обучена на основе 300 млн фрагментов аудиоданных, включая 100 млн звуков кашля, чтобы научиться распознавать характерные паттерны звуков.

По данным некоммерческой организации Stop TB Partnership, поддерживаемой ООН, от трех до четырех миллионов случаев туберкулеза в мире остаются незарегистрированными. Без лечения уровень смертности от туберкулеза превышает 50%.