ИИ будет помогать готовить речь казахстанским прокурорам
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В Казахстане разработан модуль, который будет помогать казахстанским прокурорам готовить речь в суде. Об этом генпрокурор страны Берик Асылов сообщил в интервью информационному порталу Kazpravda.kz.
Берик Асылов заявил, что одним из приоритетных направлений работы прокуратуры является наращивание потенциала Комитета по правовой статистике и специальным учетам.
"Им внедряются новые цифровые и инновационные технологии, включая использование искусственного интеллекта. Разработан инновационный модуль, использующий технологию ИИ для подготовки речи прокурора при выступлении в суде", - сообщил Асылов.
По его словам, уголовное и административное судопроизводства, назначение проверок контролирующими органами, регистрация обращений граждан оцифрованы.
"Работают информационные системы "Е-уголовное дело", "Единый реестр административных производств", "Единый реестр субъектов и объектов проверок", "Аналитический центр", "Система информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов" и ЕИАС "Кадағалау", - рассказал прокурор.
Ранее Берик Асылов заявил, что в стране проверяют свыше 200 тыс. подозрительных банковских транзакций и контракты по крупным месторождениям.
Он сообщил, что в 2024 году государству возвращены активы на сумму 325 млрд тенге, изъято 513 тыс. гектаров незаконно приобретенных земельных участков. Впервые судом удовлетворен в полном объеме иск комитета о необъяснимом богатстве на сумму 5,5 млрд тенге и возврате ювелирных и культурных ценностей на 400 млн тенге.
До этого Берик Асылов сообщил, что в Казахстане могут продлить сроки рассмотрения онлайн кредитных заявок.
Отметим, что Берик Асылов был назначен генеральным прокурором Казахстана в марте 2022 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2142738-ii-budet-pomogat-gotovit-rech-kazahstanskim-prokuroram/