Казахстанцев предупредили о возможных проблемах при работе с eGov

Казахстанцы сегодня ночью могут столкнуться с проблемами при работе на сайтах АО "НИТ", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал портала eGov.kz.

"Для вашего удобства мы постоянно совершенствуем наши сервисы и проекты. Обновления помогают сделать их еще лучше и более удобными для вас.

В связи с этим с 21:00 27 июля 2024 года до 07:00 28 июля 2024 года возможна кратковременная недоступность проектов, сопровождаемых АО "НИТ", - предупредили казахстанцев.

Отметим, что на сайте АО сообщают, что "Национальные информационные технологии" - это крупнейшая компания на рынке информационных технологий Казахстана, которая определена оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства".

АО осуществляет следующие операторские функции:

оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры "Электронного правительства", на которого возложено обеспечение функционирования закрепленной за ним информационно-коммуникационной инфраструктуры "Электронного правительства"; национальный оператор (национальный администратор) системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, осуществляющий организацию работы с администратором систем электронных паспортов с обеспечением безопасности и взаимодействия с участниками системы электронных паспортов и органами власти; оператор национальной платформы искусственного интеллекта.

Напомним, 19 июля во всеми мире стали появляться сообщения о сбоях в работе сервисов Microsoft. Это повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру. Пользователи жаловались на появление "синего экрана смерти" на устройствах с Windows 10.

Значительный сбой в работе Microsoft привел к остановке работы ряда авиакомпаний - сообщения о проблемах поступали из аэропортов по всему миру. Позже в Microsoft комментировали глобальный сбой в их системе.

Также стало известно, что неполадки в системе ПО не повлияли на работу аэропортов в Казахстане. В Минцифры также заявили, что сбой в работе операционной системы Microsoft не повлиял на государственные IT-сервисы.

Позже Microsoft назвала соглашение с Евросоюзом возможной причиной крупнейшего сбоя.