OpenAI тестирует прототип поискового сервиса SearchGPT

OpenAI тестирует SearchGPT, прототип поисковой системы на основе ИИ, которую компания планирует добавить в ChatGPT, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Компания OpenAI объявила, что тестирует SearchGPT, прототип поисковой системы на основе искусственного интеллекта, которую она планирует интегрировать в чат-бот ChatGPT. По данным OpenAI, SearchGPT может предоставлять пользователям более быстрые ответы, включающие ссылки на источники информации.

В настоящее время прототип запускается для небольшой группы тестировщиков, которые должны оставить свой отзыв. Кроме того, у компании есть лист ожидания из заинтересованных пользователей, которые также готовы первыми протестировать новую функцию.

Компания заявила, что прототип предназначен для связи пользователей с издателями посредством цитирования и ссылок на СМИ. OpenAI подписала ряд лицензионных соглашений с издателями новостей для обучения своих моделей ИИ на новостном контенте.

Однако компания также столкнулась с исками о нарушении авторских прав от авторов книг, художников и других людей, которые выступают против использования их контента для обучения ИИ.