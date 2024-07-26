Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

OpenAI тестирует прототип поискового сервиса SearchGPT

Опубликовано:

Логотип ChatGPT на экране смартфона
Логотип ChatGPT. Фото: Didem Mente/Anadolu via Getty Images

OpenAI тестирует SearchGPT, прототип поисковой системы на основе ИИ, которую компания планирует добавить в ChatGPT, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания OpenAI объявила, что тестирует SearchGPT, прототип поисковой системы на основе искусственного интеллекта, которую она планирует интегрировать в чат-бот ChatGPT. По данным OpenAI, SearchGPT может предоставлять пользователям более быстрые ответы, включающие ссылки на источники информации.

В настоящее время прототип запускается для небольшой группы тестировщиков, которые должны оставить свой отзыв. Кроме того, у компании есть лист ожидания из заинтересованных пользователей, которые также готовы первыми протестировать новую функцию.

Компания заявила, что прототип предназначен для связи пользователей с издателями посредством цитирования и ссылок на СМИ. OpenAI подписала ряд лицензионных соглашений с издателями новостей для обучения своих моделей ИИ на новостном контенте.

Однако компания также столкнулась с исками о нарушении авторских прав от авторов книг, художников и других людей, которые выступают против использования их контента для обучения ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2140119-openai-testiruet-prototip-poiskovogo-servisa-searchgpt/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie