Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Эксперты: На восстановление поставок после сбоя IT-систем Microsoft уйдут недели

Опубликовано:

Вывески Microsoft
Microsoft. Иллюстративное фото: JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images

Эксперт заявил, что сбой в работе IT-систем Microsoft и CrowdStrike сильно повлиял на глобальную цепочку поставок, а на их восстановление уйдет несколько недель, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ошибка в работе программного обеспечения CrowdStrike, которая привела к сбою операционных систем Microsoft и стала причиной самого крупного в истории сбоя в работе IT-систем, также вызвала сбои в работе портов США и мира. По словам экспертов по логистике, сильнее всего пострадали сложные системы авиаперевозок, поскольку мировые авиакомпании приостановили полеты.

"Самолеты и грузы оказались не там, где им положено быть, и для полного решения проблемы потребуются несколько недель", — сказал Ниалл ван де Ву, главный специалист по авиаперевозкам в консалтинговой фирме по цепочкам поставок Xeneta.

Тысячи рейсов были остановлены или задержаны в крупнейших мировых грузовых авиаузлах в Европе, Азии и Северной Америке.

Новая проблема для глобальной цепочки поставок возникла на фоне роста мирового спроса. В июне поставки выросли на 13%. По данным компании Xeneta, поставки авиаперевозок увеличились, но всего на 3% в годовом исчислении, что уже привело к более высоким расходам для грузоотправителей из-за ограниченной пропускной способности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2137848-eksperty-na-vosstanovlenie-postavok-posle-sboya-it-sistem-microsoft-uydut-nedeli/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie