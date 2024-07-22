Эксперты: На восстановление поставок после сбоя IT-систем Microsoft уйдут недели

Эксперт заявил, что сбой в работе IT-систем Microsoft и CrowdStrike сильно повлиял на глобальную цепочку поставок, а на их восстановление уйдет несколько недель, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Ошибка в работе программного обеспечения CrowdStrike, которая привела к сбою операционных систем Microsoft и стала причиной самого крупного в истории сбоя в работе IT-систем, также вызвала сбои в работе портов США и мира. По словам экспертов по логистике, сильнее всего пострадали сложные системы авиаперевозок, поскольку мировые авиакомпании приостановили полеты.

"Самолеты и грузы оказались не там, где им положено быть, и для полного решения проблемы потребуются несколько недель", — сказал Ниалл ван де Ву, главный специалист по авиаперевозкам в консалтинговой фирме по цепочкам поставок Xeneta.

Тысячи рейсов были остановлены или задержаны в крупнейших мировых грузовых авиаузлах в Европе, Азии и Северной Америке.

Новая проблема для глобальной цепочки поставок возникла на фоне роста мирового спроса. В июне поставки выросли на 13%. По данным компании Xeneta, поставки авиаперевозок увеличились, но всего на 3% в годовом исчислении, что уже привело к более высоким расходам для грузоотправителей из-за ограниченной пропускной способности.