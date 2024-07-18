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Петицию об Apple и Sony запустили в Казахстане: авторы просят обязать компании локализовать сервис

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Логотип Apple и фирменный магазин
Логотип Apple. Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

В Казахстане запустили новую петицию, авторы которой просят принять закон, аналогичный принятому в Евросоюзе Digital Markets Act (DMA), передает NUR.KZ.

На сайте epetition.kz появилась новая петиция под названием "Локализация сервисов Apple и Sony в Казахстане", получателем указано Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

"Мы, нижеподписавшиеся граждане, обращаемся к вам с просьбой рассмотреть возможность внедрения в Казахстане закона, аналогичного Digital Markets Act (DMA), который был принят Европейским Союзом, а также обеспечить локализацию цифровых сервисов международных компаний в нашей стране", - пишут авторы петиции.

По информации авторов петиции, данный закон в ЕС обязывает крупные технологические компании, таких как Apple, разрешать установку сторонних магазинов приложений на своих устройствах и использовать альтернативные платежные системы. По их мнению, это обеспечивает больший выбор и безопасность для пользователей, а также поддерживает конкуренцию и инновации среди разработчиков приложений.

"После ухода некоторых компаний с других рынков, например, Sony, казахстанские пользователи лишились возможности совершать покупки и пользоваться цифровыми услугами из-за отсутствия локализованных сервисов. Локализация таких сервисов в Казахстане позволит нашим гражданам свободно приобретать контент и пользоваться всеми преимуществами современных технологий", - написано в петиции.

Ее авторы в своем обращении также просят обязать международные компании, предоставляющие цифровые услуги, локализовать свои сервисы в Казахстане.

DMA ("Закон о цифровых рынках") - свод правил, принятый в Евросюзе, направленный на обеспечение справедливой конкуренции и соблюдение строгой конфиденциальности в технологической отрасли.

По данным сайта DW.com, этот нормативный акт направлен на то, чтобы предотвратить злоупотребления крупными технологическими компаниями своим доминирующим положением и дать возможность новым игрокам выходить на рынок.

На данный момент он распространяется на 22 сервиса шести крупных технологических компаний, которые выступают в качестве так называемых "привратников", то есть контролируют доступ на рынок для других игроков. В их числе пять американских компаний - Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Apple, Meta и Microsoft, а также китайская ByteDance.

Ранее глава Минцифры Жаслан Мадиев на брифинге в кабмине высказался о возможности открытия официального офиса Apple в Казахстане.

"Казахстан всегда заинтересован в привлечении таких крупных компаний как Google, Amazon, Microsoft. На периодической основе с ними ведутся переговоры. Потому что в рамках нашей стратегии о том, чтобы Казахстан стал цифровым хабом, присутствие таких компаний, компетенций, технологий - это всегда хорошо", - сказал министр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2136246-peticiyu-ob-apple-i-sony-zapustili-v-kazahstane-avtory-prosyat-obyazat-kompanii-lokalizovat-servis/

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