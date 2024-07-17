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Расследование показало, что Apple и Nvidia использовали видео YouTube для обучения ИИ

Опубликовано:

Робот
Робот. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты в сфере ИИ обнаружили, что Apple, Nvidia, Anthropic и другие компании обучали свои модели ИИ на основе десятков тысяч видеороликов на YouTube, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно данным расследования Proof News, Apple, Nvidia, Anthropic и другие технологические компании обучали модели искусственного интеллекта с помощью субтитров из десятков тысяч видеороликов YouTube, несмотря на правила платформы, запрещающие загрузку и использование ее контента без разрешения.

Расследование показало, что компании использовали набор данных под названием YouTube Subtitles, который включал расшифровки 173 536 видео YouTube с более чем 48 тысяч каналов. Видео в наборе данных охватывают образовательные каналы, такие как Khan Academy и MIT, новостные сайты, включая The Wall Street Journal, и некоторых популярных блогеров, включая MrBeast и Marques Brownlee.

Proof News также разработали инструмент для авторов видео, с помощью которого они могут проверить, входит ли их контент в набор данных, который был использован для обучения ИИ.

Ни Apple, ни Nvidia, ни Anthropic не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2135334-rassledovanie-pokazalo-chto-apple-i-nvidia-ispolzovali-video-youtube-dlya-obucheniya-ii/

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