Apple выпустила публичную бета-версию iOS 18 для iPhone. Официальная версия программного обеспечения выйдет осенью вместе с новым смартфоном компании, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Публичная предварительная версия iOS 18 — это бета-версия программного обеспечения, которая выйдет вместе с новыми iPhone этой осенью. Она позволит поклонникам и разработчикам Apple протестировать новейшие функции до их официального запуска и выявить ошибки до того, как все пользователи iPhone установят новое программное обеспечение.

При этом бета-версия не содержит самой важной функции, которую так ожидают все поклонники компании – службы Apple Intelligence. В июне Apple объявила, что некоторые из новых устройств компании будут подключены к службе искусственного интеллекта Apple, которая может разумно отвечать на вопросы, управлять iPhone и даже генерировать изображения.

Apple заявила, что Apple Intelligence выйдет в бета-версии этой осенью, но пользователи смогут опробовать некоторые функции уже этим летом. Некоторые из обещанных функций Apple Intelligence, такие как интеграция ChatGPT и некоторые улучшения Siri, как ожидается, будут выпущены не раньше конца этого года.

При этом бета-версия обновления iOS 2024 года содержит множество других изменений, которые повлияют на пользовательский опыт. Apple обновила несколько основных элементов пользовательского интерфейса устройства, включая экран блокировки, домашний экран и Центр управления. Изменения претерпела и фотогалерея, а также ряд других приложений.