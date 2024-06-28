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Google заявила, что новый ИИ компании на 20% быстрее, чем ChatGPT

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Логотипы Google и Gemini
Логотипы Google и Gemini. Иллюстративное фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Google заявила, что новая версия искусственного интеллекта Gemini может на 20% быстрее справляться с задачами, чем новейший ChatGPT, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Представители Google сообщили, что последняя модель искусственного интеллекта компании, Gemini 1.5 Flash, на 20% быстрее новейшего бота ChatGPT-4o от OpenAI.

27 июня чат-бот Gemini 1.5 Flash стал доступен для широкой общественности. Чат-бот с искусственным интеллектом был впервые анонсирован в мае, а пользователи могли протестировать его демо-версию и оставить отзыв.

В Google заявили, что Gemini 1.5 Flash может анализировать один час видео, 11 часов аудио или более 700 тысяч слов за один запрос. Благодаря этому пользователям не придется разбивать запрос на несколько частей. Например, чат-бот может проанализировать 14-минутное видео за одну минуту.

Кроме того, в Google заявили, что новый чат-бот на 40% быстрее, чем ChatGPT-3.5-turbo, и обладает большей способностью передавать информацию. Пользователи могут интегрировать в свои запросы для Gemini 1.5 Flash не только текст, но и аудио, видео, а также код.

"Это самая быстрая модель ИИ с лучшим соотношением цены и производительности на рынке", — сказал генеральный директор Google Cloud Томас Куриан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2125497-google-zayavila-chto-novyy-ii-kompanii-na-20-bystree-chem-chatgpt/

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