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Понимает юмор и пишет тексты: главный конкурент OpenAI представил новую версию ИИ

Опубликовано:

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Компания Anthropic, один из главных конкурентов OpenAI, объявила о запуске самой мощной модели искусственного интеллекта Claude 3.5 Sonnet, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Anthropic, основанная бывшими руководителями OpenAI, получила поддержку таких спонсоров, как Google, Salesforce и Amazon. В прошлом году компания заключила пять сделок на общую сумму около 7,3 млрд долларов.

Anthropic впервые представила модель генеративного ИИ Claude 3 в марте. Спустя три месяца компания заявила, что новая версия Claude 3.5 Sonnet быстрее, чем предыдущая ведущая модель Claude 3 Opus, и является первой моделью из нового семейства Claude 3.5.

"Новая модель демонстрирует заметное улучшение в понимании юмора и сложных инструкций, а также показывает исключительные результаты в написании высококачественных текстов", — говорится в сообщении компании.

Claude 3.5 Sonnet можно бесплатно загрузить на веб-сайте компании Claude.ai и в приложении Claude для iPhone. Подписчики Claude Pro и Team могут получить доступ к последней модели с более высокими лимитами скорости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2121471-ponimaet-yumor-i-pishet-teksty-glavnyy-konkurent-openai-predstavil-novuyu-versiyu-ii/

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