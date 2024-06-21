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Известный инвестор заявил, что ИИ сделает все знания бесплатными за следующие 20 лет

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Доктор сидит в кресле с компьютером и разговаривает
Доктор за компьютером. Иллюстративное фото: Freepik

Предприниматель-миллиардер и венчурный капиталист Винод Хосла заявил, что искусственный интеллект сделает все знания бесплатными в течение следующих 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Винод Хосла, основатель компании Khosla Ventures, которая стала одним из первых крупных инвесторов OpenAI, уверен, что через 20 лет мир может получить "бесплатных" врачей, обученных не в университетах, а с помощью ИИ.

По его словам, в течение двух десятилетий у каждого ребенка на планете будет практически бесплатный наставник, так как следующие поколения ИИ будут обучаться на базе предыдущих нейросетей. Хосла уточнил, что называет ИИ-наставников "почти бесплатными", поскольку пользователям все же придется тратиться на компьютеры и другие средства связи.

"Говорим ли мы об инженерах-строителях или врачах-онкологах, почти весь мировой человеческий опыт станет бесплатным. Технологии сделают это возможным в течение следующего десятилетия, но для полного внедрения потребуется 20-25 лет", — сказал он.

Венчурный инвестор Винод Хосла давно обосновался в Кремниевой долине, став соучредителем компании Sun Microsystems в Стэнфорде в 1982 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2121465-izvestnyy-investor-zayavil-chto-ii-sdelaet-vse-znaniya-besplatnymi-za-sleduyushchie-20-let/

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