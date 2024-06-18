Эксперты заявили, что ИИ может усугубить глобальное неравенство

Международный валютный фонд заявил, что растущая популярность искусственного интеллекта может привести к глобальному неравенству, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Массовые перебои на рынке труда и рост глобального неравенства — все это может стать последствием развития и распространения генеративного искусственного интеллекта, по мнению экспертов МВФ. Они считают, что правительства стран должны заранее принять меры для защиты своих граждан от негативных последствий развития ИИ.

В новом отчете фонда говорится, что странам следует задуматься о страховании граждан от безработицы. Представители фонда отмечают, что, в отличие от прошлых периодов развития прорывных технологий, всплеск популярности ИИ может привести к потере рабочих мест среди высококвалифицированных специалистов.

Хотя в МВФ признают, что генеративный искусственный интеллект обладает огромным потенциалом для повышения производительности и более эффективного предоставления государственных услуг, эксперты считают, что ИИ может усугубить ситуацию с глобальным неравенством.