Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новый стартап в сфере ИИ заявил, что самые популярные чат-боты имеют ряд уязвимостей

Опубликовано:

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Новый стартап в области искусственного интеллекта Haize заявил, что обнаружил уязвимость в ПО самых популярных чат-ботов с ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Стартап Haize Labs, основанный пять месяцев назад бывшими студентами колледжа, сообщил, что многие известные чат-боты с ИИ могут сгенерировать контент жестокого или сексуального содержания. Кроме того, в некоторых случаях чат-боты способны проинструктировать пользователей в вопросах создания химического и биологического оружия, а также автоматизировать кибератаки.

Один из основателей Haize Леонард Тан заявил, что их чат-бот является независимым стресс-тестером, а глобальная цель компании заключается в искоренении уязвимостей генеративного искусственного интеллекта, доступного широкой публике.

По его словам, в конечном итоге Haize должна прийти к деятельности, которая будет заключаться в составлении рейтингов общественной безопасности популярных моделей ИИ.

Безопасность ИИ вызывает растущую озабоченность, поскольку все больше компаний интегрируют генеративный ИИ в свои сервисы и используют большие языковые модели в потребительских продуктах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2116704-novyy-startap-v-sfere-ii-zayavil-chto-samye-populyarnye-chat-boty-imeyut-ryad-uyazvimostey/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.