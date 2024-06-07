Bloomberg: Apple выпустит новое приложение для генерации и хранения паролей

Apple представит абсолютно новое приложение для генерации и хранения паролей на Всемирной ежегодной конференции разработчиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Всемирная конференция разработчиков (WWDC) является традиционным ежегодным мероприятием Apple, на котором компания презентует новшества, внедренные в программное обеспечение для iPhone, iPad и MacBook. В этом году конференция состоится 10 июня.

Источники Bloomberg сообщают, что приложение Passwords появится в следующих версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15. Данное приложение предназначено для хранения паролей и призвано помочь пользователям не потерять доступ к веб-сайтам и приложениям.

Сообщается, что приложение будет генерировать надежные пароли для различных сайтов, а также будет хранить их, обеспечивая полную защиту от взломов.

Новое приложение работает на базе iCloud Keychain, давно существующего сервиса Apple, который может синхронизировать пароли и информацию об учетных записях между различными устройствами. Ранее эта возможность была скрыта в приложении настроек компании или предоставлялась при входе пользователя на веб-сайт.