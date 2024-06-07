Bloomberg: Apple выпустит новое приложение для генерации и хранения паролей
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Apple представит абсолютно новое приложение для генерации и хранения паролей на Всемирной ежегодной конференции разработчиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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Всемирная конференция разработчиков (WWDC) является традиционным ежегодным мероприятием Apple, на котором компания презентует новшества, внедренные в программное обеспечение для iPhone, iPad и MacBook. В этом году конференция состоится 10 июня.
Источники Bloomberg сообщают, что приложение Passwords появится в следующих версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15. Данное приложение предназначено для хранения паролей и призвано помочь пользователям не потерять доступ к веб-сайтам и приложениям.
Сообщается, что приложение будет генерировать надежные пароли для различных сайтов, а также будет хранить их, обеспечивая полную защиту от взломов.
Новое приложение работает на базе iCloud Keychain, давно существующего сервиса Apple, который может синхронизировать пароли и информацию об учетных записях между различными устройствами. Ранее эта возможность была скрыта в приложении настроек компании или предоставлялась при входе пользователя на веб-сайт.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2113830-bloomberg-apple-vypustit-novoe-prilozhenie-dlya-generacii-i-hraneniya-paroley/