Гендиректор Zoom заявил, что ИИ-аватары в будущем будут выполнять работу за человека

Генеральный директор Zoom заявил, что однажды искусственный интеллект будет выполнять основную работу, пока человек наслаждается жизнью, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Первый руководитель Zoom, компании, которая значительно выросла во время пандемии благодаря высокому спросу на видеочаты, поделился своим видением технологического будущего человечества. Гендиректор компании Эрик Юань заявил, что в скором времени ИИ-аватары будут выполнять большую часть рутинной работы, позволяя человеку наслаждаться жизнью.

По его словам, помощники с искусственным интеллектом смогут отвечать на телефонные звонки и электронные письма. В настоящее время работающие люди тратят слишком много времени на деловую коммуникацию, тогда как это можно было бы делегировать ИИ-аватарам.

Эксперты считают, что заявление Эрика Юаня свидетельствует о том, что Zoom разрабатывает подобного ИИ-аватара. Однако компания не объявляла об этом официально, и нет прямых свидетельств того, что команда Zoom действительно занимается такой разработкой.