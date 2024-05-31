Bloomberg: Apple планирует внедрить ИИ в виртуального помощника Siri

Apple планирует значительно модернизировать виртуального помощника Siri, добавив в него функции искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на

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По данным источников Bloomberg, новая система позволит Siri впервые взять на себя управление всеми функциями приложений. Это изменение потребовало обновления базового программного обеспечения Siri с использованием больших языковых моделей. Источники также сообщили, что Siri является основой стратегии развития Apple в области искусственного интеллекта.

Ожидается, что компания объявит о своей стратегии развития 10 июня во время традиционной Всемирной конференции разработчиков. Источники также сообщили, что Apple представит несколько новых функций в новой версии программного обеспечения.

Среди них: расшифровка голосовых заметок в текст, автоматические ответы на сообщения, расширенные возможности редактирования фотографий и эмодзи, созданные искусственным интеллектом.

В рамках внедрения ИИ базовые задачи будут выполняться на самих устройствах, а для более продвинутых услуг будут использованы облачные вычисления.

Компания также заключила соглашение с OpenAI об интеграции ChatGPT в операционную систему iOS и продолжает вести переговоры с материнской компанией Google, Alphabet, об использовании ее программного обеспечения Gemini в будущем.