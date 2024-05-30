Эксперты заявили, что ИИ может заменить финансовых консультантов

Эксперты Школы бизнеса Чикагского университета заявили, что искусственный интеллект в скором времени будет способен заменить финансовых аналитиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Новое исследование Школы бизнеса Чикагского университета указывает на то, что большие языковые модели (LLM), обученные понимать и генерировать контент, способны превзойти некоторых финансовых аналитиков в предсказании роста и падения доходности акций и облигаций.

Сообщается, что для прогнозирования ИИ использует подсказки, которые помогают нейросети решать сложные задачи, разбивая их на более мелкие шаги. Точность предсказаний генеративного ИИ оценивается в 60,4%. Согласно исследованию, это на 7 процентных пунктов выше среднего прогноза аналитиков.

Исследование показало, что благодаря простым быстрым инструкциям способность модели анализировать финансовую отчетность и прогнозировать направление будущей доходности акций и облигаций была на одном уровне с консенсусными прогнозами аналитиков.

"В совокупности наши результаты показывают, что GPT может превзойти профессиональных аналитиков, выполняя анализ финансовой отчетности без какого-либо конкретного контекста", — пишут исследователи.