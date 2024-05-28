Эксперты: Дипфейки станут еще большей проблемой для бизнеса в будущем

Крупные компании по всему миру потеряли миллионы долларов из-за мошенничества с дипфейками и, по словам экспертов, эта проблема будет только усугубляться, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Дипфейк — это видео, аудиозапись или изображение, имитирующие контент, созданный реальным человеком. Однако созданы дипфейки с использованием цифровых инструментов, в частности, искусственного интеллекта.

В феврале стало известно об одном из крупнейших случаев мошенничества, когда работник финансовой компании из Гонконга перевел более 25 млн долларов мошенникам, которые выдали себя за его коллег во время видеозвонка. Для изменения своей внешности злоумышленники использовали дипфейк-технологии.

Дэвид Фэйрман, директор по информационным технологиям и безопасности компании Netskope, заявил, что угроза растет по мере развития искусственного интеллекта.

"Публичная доступность искусственного интеллекта снизила порог входа для киберпреступников. Им больше не нужно обладать специальными технологическими навыками, чтобы серьезно обманывать людей", — сказал Фэйрман.

По его словам, изощренность мошеннических схем будет расти по мере развития технологий искусственного интеллекта.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что помимо прямых атак, компании все больше беспокоятся о других способах злонамеренного использования дипфейковых фотографий, видео или выступлений их руководителей.

По мнению Джейсона Хогга, эксперта по кибербезопасности и исполнительного директора Great Hill Partners, дипфейки высокопоставленных руководителей компании могут использоваться для распространения фейковых новостей с целью манипулирования ценами на акции. Их также могут создавать, чтобы опорочить бренд, снизить продажи компании и распространить дезинформацию.