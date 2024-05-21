Tesla выпустила обновление ПО автономного вождения электрокаров

Tesla выпустила обновление для программного обеспечения полного автономного вождения (FSD) своих электромобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на

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Теперь функция, которая предупреждает водителей Tesla о необходимости держать руки на рулевом колесе для подтверждения активного наблюдения за дорогой, будет заменена улучшенным мониторингом с помощью камеры.

Новая система будет использовать бортовые камеры для отслеживания внимательности водителя, даже если его глаза скрыты солнцезащитными очками или другими предметами. Если камера обнаружит невнимательность водителя, автомобиль выдаст предупреждение.

Изображения с камеры не могут быть сохранены или переданы без разрешения водителя. Это обновление призвано улучшить качество вождения и повысить безопасность.

Ожидается, что Tesla обновит больше автомобилей в своем парке уже на этой неделе. В Tesla пока не прокомментировали это изменение.