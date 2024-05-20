Ученые заявили, что чат-боты с ИИ уязвимы перед провокациями
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Британские ученые заявили, что защиту чат-ботов с искусственным интеллектом можно легко обойти с помощью провокаций, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
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Исследователи из британского института безопасности искусственного интеллекта (AISI) обнаружили, что тестируемые системы были сильно уязвимы для взлома. Эта уязвимость проявлялась, когда тестировщики направляли чат-боту многочисленные запросы на темы, которых большая языковая модель ИИ должна была избегать.
В AISI сообщили, что протестировали пять больших языковых моделей и относительно легко обошли их меры безопасности. Исследователи не обнародовали названия чат-ботов, которые были проверены в ходе эксперимента.
"Все протестированные модели являются очень уязвимыми для взлома, а некоторые из них будут предоставлять вредоносные результаты даже без целенаправленных попыток обойти их защиту", — написали исследователи AISI.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2103503-uchenye-zayavili-chto-chat-boty-s-ii-uyazvimy-pered-provokaciyami/