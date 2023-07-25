Белый дом и технологические компании договорились о тестировании безопасности ИИ

Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Белый дом заявил, что семь ведущих компаний, занимающихся разработкой технологии искусственного интеллекта, взяли на себя обязательство управлять рисками, связанными с развитием данной технологии, передает BBC.

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Как сообщает американское правительство, данные обязательства включают в себя дополнительное тестирование безопасности искусственного интеллекта, а также публичный отчет о результатах этих тестов. Представители Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft и OpenAI присоединились к этому заявлению и подтвердили свои намерения.

Ранее власти США высказывали опасения по поводу быстрых темпов развития технологии искусственного интеллекта. По мнению политиков, необходимо было учесть все риски, связанные с дезинформацией, в преддверии президентских выборов, которые состоятся в США в 2024 году.

"Мы должны быть бдительными в отношении угроз, исходящих от новых технологий. Разработки технологических компаний должны поддерживать нашу демократию и наши ценности, а не угрожать им", — заявил президент США Джо Байден.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2029803-belyy-dom-i-tehnologicheskie-kompanii-dogovorilis-o-testirovanii-bezopasnosti-ii/