"Без кошмарного сценария": эксперты заявили, что ИИ не опасен для человечества

Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Более 1300 экспертов в области исследования искусственного интеллекта заявили, что ИИ не является угрозой для человечества, а, наоборот, может принести огромное благо цивилизации. Все эти эксперты подписали общее открытое письмо, передает BBC.

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Разработку данного документа инициировал British Computer Society, специализированный институт, занимающийся исследованиями в области информационных технологий. Исполнительный директор BCS Рашик Пармар отметил, что британское техническое сообщество не верит в "кошмарный сценарий злых повелителей роботов".

Это противоречит высказываниям других специалистов в области искусственного интеллекта, которые в марте 2023 года коллективно призвали общественность остановить разработки в области ИИ, поскольку их результаты трудно предсказать. Интересно отметить, что Илон Маск также подписал это письмо, хотя уже в июле 2023 года он основал новую компанию, занимающуюся вопросами искусственного интеллекта.

Ричард Картер, основатель стартапа по кибербезопасности на основе ИИ, считает, что страшные предупреждения его коллег нереалистичны, поэтому он подписал письмо вместе с другими экспертами British Computer Society. По его словам, экзистенциальная угроза человечеству, о которой говорили коллеги весной, является надуманной.

Под письмом BCS подписались представители бизнес-сообщества, академических кругов, государственных органов и аналитических центров. Однако среди подписавшихся нет известных имен и руководителей крупнейших технологических компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2029238-bez-koshmarnogo-stsenariya-eksperty-zayavili-chto-ii-ne-opasen-dlya-chelovechestva/