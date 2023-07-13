CNBC: Google не будет вкладываться в развитие чат-бота для зумеров

Google. Иллюстративное фото: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

Google не будет вкладываться в развитие мобильного чат-бота на базе искусственного интеллекта, ориентированного исключительно на пользователей-зумеров. Компания исключила данное направление из своих приоритетных целей в связи с внутренней реорганизацией, передает CNBC со ссылкой на собственные источники.

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Ранее журналисты узнали, что компания собирается использовать цифровых персонажей, чтобы привлечь как можно больше подростков и молодежи к своему новому проекту. Однако, как стало известно редакции CNBC, теперь Google решила отказаться от этих планов и исключить данное направление из своих приоритетных целей. Сделано это будет в связи с внутренней реорганизацией компании. Как правило, когда Google объявляет проект неприоритетным, работа над ним прекращается.

Согласно внутренней документации, к которой получили доступ журналисты, компания хотела создать такое приложение, в котором подростки могли бы выбрать приглянувшегося цифрового персонажа, через которого они бы взаимодействовали с другими пользователями приложения. Компания работала над данным приложением с конца 2021 года. В Google отказались официально комментировать отказ от данных планов.

Эксперты говорят, что отказ от данной инициативы может быть связан с тем, что многие сотрудники Google, которые были заняты в отделе по разработке технологий искусственного интеллекта, уволились, чтобы основать собственные компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2028332-cnbc-google-ne-budet-vkladyvatsya-v-razvitie-chat-bota-dlya-zumerov/