Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Правила контроля искусственного интеллекта готовятся принять в Китае

Опубликовано:

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Власти Китая готовят правила регулирования генеративного искусственного интеллекта. Пекин стремится найти баланс между поощрением местных компаний-разработчиков революционных технологий и собственной политикой жесткого контроля контента, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Управление по контролю киберпространства Китая стремится создать систему, которая заставит компании получать лицензии на выпуск технологий генеративного интеллекта. Об этом журналистам Financial Times рассказали собственные источники, имеющие доступ к информации в правительственных кругах. Требование лицензирования ужесточает проект правил, выпущенный в апреле. Согласно первому проекту, у компаний было больше возможностей для маневра.

По мнению экспертов, Пекин стремится поощрить компании к разработке передовых технологий, но в то же время не стремится отказываться от политики жесткой цензуры.

"Это первый случай, когда властям Китая приходится идти на компромисс, поскольку две фундаментальные цели Коммунистической партии Китая: поддерживать лидерство в области искусственного интеллекта и контролировать новостную повестку", — сказал Мэтт Шихан, научный сотрудник Фонда Карнеги.

По словам эксперта, если Пекин намерен полностью контролировать и подвергать цензуре контент, который генерируется искусственным интеллектом, то это может повлиять на замедление развития отечественных компаний, поскольку им придется получать одобрение властей на свою деятельность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2028169-pravila-kontrolya-iskusstvennogo-intellekta-gotovyatsya-prinyat-v-kitae/

Автор: Дилара Аронова
Правила контроля искусственного интеллекта готовятся принять в Китае

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.