Правила контроля искусственного интеллекта готовятся принять в Китае

Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Власти Китая готовят правила регулирования генеративного искусственного интеллекта. Пекин стремится найти баланс между поощрением местных компаний-разработчиков революционных технологий и собственной политикой жесткого контроля контента, передает Financial Times.

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Управление по контролю киберпространства Китая стремится создать систему, которая заставит компании получать лицензии на выпуск технологий генеративного интеллекта. Об этом журналистам Financial Times рассказали собственные источники, имеющие доступ к информации в правительственных кругах. Требование лицензирования ужесточает проект правил, выпущенный в апреле. Согласно первому проекту, у компаний было больше возможностей для маневра.

По мнению экспертов, Пекин стремится поощрить компании к разработке передовых технологий, но в то же время не стремится отказываться от политики жесткой цензуры.

"Это первый случай, когда властям Китая приходится идти на компромисс, поскольку две фундаментальные цели Коммунистической партии Китая: поддерживать лидерство в области искусственного интеллекта и контролировать новостную повестку", — сказал Мэтт Шихан, научный сотрудник Фонда Карнеги.

По словам эксперта, если Пекин намерен полностью контролировать и подвергать цензуре контент, который генерируется искусственным интеллектом, то это может повлиять на замедление развития отечественных компаний, поскольку им придется получать одобрение властей на свою деятельность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2028169-pravila-kontrolya-iskusstvennogo-intellekta-gotovyatsya-prinyat-v-kitae/