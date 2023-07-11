Институт, изучающий опасности искусственного интеллекта, появится в Кембридже

Кембридж. Иллюстративное фото: PA Images via Getty Images

Новый институт, изучающий преимущества и опасности использования искусственного интеллекта, появится в Кембриджском университете. Исследователи сосредоточат свое внимание на всех опасениях, которые ранее были высказаны в СМИ. Так, они попытаются определить, действительно ли использование искусственного интеллекта повлияет на исчезновение некоторых профессий, передает The Guardian.

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Стивен Кейв занимал высокую должность в Министерстве иностранных дел и в свое время участвовал в переговорах, которые привели к Brexit. По его словам, он как никто другой знает, какое влияние могут оказать благие намерения, если не исследовать их возможные последствия. Именно этот опыт может оказаться важным в новой деятельности Кейва.

Бывший дипломат, а ныне старший академик, собирается возглавить новый институт Кембриджского университета, который будет исследовать все аспекты использования искусственного интеллекта, чтобы точно определить опасности, с которыми может столкнуться человечество. По словам профессора Кейва, в последнее время в СМИ появляется множество сообщений о том, что ИИ может заменить некоторых специалистов и привести к исчезновению профессий.

Некоторые предположения заходят еще дальше и утверждают, что развитие искусственного интеллекта способно привести к вымиранию человечества и краху цивилизации. Он утверждает, что эти опасения являются преувеличенными, однако это не значит, что ИИ не может причинить вред обществу.

Особую опасность, по мнению исследователей, представляет тот факт, что узкий круг компаний, владеющих данными технологиями, могут получить неограниченную власть. По словам Элеоноры Дрейдж, которая возглавит группу исследователей в новом институте, именно концентрация власти в одних руках может привести к неправильному использованию ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2028020-institut-izuchayuschiy-opasnosti-iskusstvennogo-intellekta-poyavitsya-v-kembridzhe/