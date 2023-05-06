Белый дом созвал совещание для обсуждения опасности искусственного интеллекта

Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: freepik.com/DilokaStudio

В четверг, 4 мая, руководители крупных технологических компаний были вызваны в Белый дом для обсуждения опасности, которая может исходить от искусственного интеллекта. Представителей технологической отрасли попросили высказать мнение о том, как они могут защитить общественность от этой угрозы, передает BBC.

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Сундару Пичаи из Google, Сатье Наделле из Microsoft и Сэму Альтманну из OpenAI напомнили об их моральном долге и необходимости защитить общество. Белый дом дал понять, что готов и дальше жестко регулировать этот сектор. Данное собрание было созвано, поскольку такие инструменты с искусственным интеллектом, как ChatGPT и Bard, в последние месяцы находятся в центре внимания людей по всему миру.

Эти инструменты позволяют абсолютно каждому взаимодействовать с так называемым генеративным искусственным интеллектом, который может обобщать информацию из нескольких источников за считанные минуты. ИИ может писать код, готовить презентации и даже писать стихи. Большинство из текстовых материалов, выпускаемых ИИ, выглядят достаточно правдоподобно, чтобы на первый взгляд показалось, что их создал человек.

Запуск этих приложений вызвал дискуссию в обществе. Кто-то говорит исключительно о преимуществах данной технологии. Но многие при этом указывают на потенциальные риски.

Вице-президент США Камала Харрис сразу после встречи с руководителями компаний заявила, что новая технология может представлять угрозу для безопасности, конфиденциальности и гражданских прав, хотя она также может улучшить жизнь людей. По ее словам, частный сектор несет "этическую, моральную и юридическую ответственность за обеспечение безопасности своей продукции".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2019533-belyy-dom-sozval-soveschanie-dlya-obsuzhdeniya-opasnosti-iskusstvennogo-intellekta/