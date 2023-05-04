Гендиректор IBM заявил, что ИИ сможет заменить некоторых сотрудников компании

Логотип IBM. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Генеральный директор корпорации IBM заявил, через пять лет искусственный интеллект начнет выполнять 30% задач, которыми в настоящее время заняты сотрудники бэк-офиса. В связи с этим компания планирует приостановить найм сотрудников на те должности, которые в скором времени должен заменить ИИ, передает Quartz.

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По словам Арвинда Кришны, гендиректора IBM, внедрение искусственного интеллекта сильно повлияет на развитие технологической отрасли. Так, многие функции, которые сейчас выполняют сотрудники бэк-офиса, сможет выполнять ИИ. В частности, речь идет о составлении подтверждающих писем, а также других о функциях, связанных с делопроизводством.

Около 26 тысяч рабочих мест в IBM попадают под эту категорию.

"Я предельно четко вижу, что через пять лет 30% функций, которые сегодня выполняют люди, будут переданы искусственному интеллекту. Все будет автоматизировано", — заявил Кришна.

Это значит, что через пять лет IBM, вероятнее всего, сократит 7800 позиций. Однако гендиректор отметил, что передача таких сложных функций, как оценка состава рабочей силы и производительности, может занять не менее десяти лет.

Данные заявления IBM являются стратегически важными, поскольку говорят о том, что в скором времени ИИ действительно сможет заниматься работой, которую ранее выполняли люди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2019157-gendirektor-ibm-zayavil-chto-ii-smozhet-zamenit-nekotoryh-sotrudnikov-kompanii/