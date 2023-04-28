Новая функция конфиденциальности появится в ChatGPT

ChatGPT. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

OpenAI даст пользователям больше возможностей контролировать свои личные данные. Компания-разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сделала соответствующее заявление после того, как регулирующие органы выразили обеспокоенность по поводу безопасности использования ИИ, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Теперь пользователи смогут отключить функцию сохранения истории запросов в ChatGPT. Данная настройка конфиденциальности раньше не существовала в чат-боте с искусственным интеллектом. Согласно сообщению, опубликованному на сайте компании, запросы, которые отправляют пользователи, у которых выключена данная функция, не будут использоваться для обучения и улучшения моделей ИИ. Это также означает, что пользователи не смогут сохранять историю запросов в чат-боте для личного пользования.

Компания также заявила, что для предупреждения злоупотребления несохраненными чатами, история запросов будет храниться в течение 30 дней, прежде чем они будут окончательно удалены. Это неожиданное заявление от компании, поскольку оно означает, что OpenAI сделала выбор в пользу безопасности пользователей, а не в пользу улучшения пользовательского опыта.

"Я не удивлюсь, если многие люди не будут включать функцию удаления истории запросов. Не потому что они хотят, чтобы искусственный интеллект лучше обучился. А потому что они просто не захотят терять историю запросов", — заявил Захари Липтон, ученый-исследователь компьютерных технологий из Карнеги-Меллон.

Внедрение данной функции последовало после того, как регулирующие органы нескольких стран выразили обеспокоенность по поводу безопасности использования ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2018505-novaya-funktsiya-konfidentsialnosti-poyavitsya-v-chatgpt/