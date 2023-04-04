Смесь Instagram и Pinterest: создатели TikTok выпустили новое приложение

Lemon8. Фото: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images

Новое приложение Lemon8 от ByteDance, компании-разработчика TikTok набирает популярность среди аудитории. На прошлой неделе приложение вошло в десятку самых скачиваемых в App Store. Но сохранится ли эта популярность, пока неизвестно, передает The Washington Post.

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Lemon8 позиционируется как лайфстайл-приложение, смесь Pinterest и Instagram. Приложение позволяет пользователям публиковать, сохранять и обмениваться картинками и текстовыми сообщениями в таких категориях, как мода, еда, красота, здоровье и путешествия. Изображения представлены в виде двойной ленты, напоминающей Pinterest. Это означает, что во время прокрутки экрана пользователи могут просматривать большее количество контента.

Приложение начало работать в США в феврале после того, как завоевало популярность в Японии и Таиланде. Как в случае с запуском многих потребительских продуктов, Lemon8 платит создателям контента за публикации в приложении, чтобы вовлечь больше пользователей.

Платформа является копией Xiaohongshu, или Little Red Book, приложения, похожего на Pinterest, которое стало мощным центром электронной коммерции в Китае. Как отметил венчурный капиталист Тернер Новак, в то время как TikTok акцентируется на трендах, Lemon8 движется в противоположном направлении лайфстайл-контента.

Несмотря на то, что инвесторы с оптимизмом встречают запуск нового приложения, создатели контента не очень довольны тем, что им нужно будет распространять свою деятельность еще на одну платформу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2015176-smes-instagram-i-pinterest-sozdateli-tiktok-vypustili-novoe-prilozhenie/