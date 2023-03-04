YouTube добавит инструменты на основе искусственного интеллекта

Логотип YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

YouTube позволит авторам контента использовать инструменты на основе искусственного интеллекта. Как заявляют в компании, видеоблогеры смогут виртуально менять наряды и создавать фантастические декорации для своих видео, передает

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Новые функции генеративного искусственного интеллекта появятся в YouTube. Интернет-гигант стремится не отставать от конкурентов OpenAI и Microsoft, которые выпустили собственные успешные обновления с использованием ИИ.

"Пока мы только можем предположить, как искусственный интеллект может улучшить жизнь создателей видеоконтента. Однако эта технология может сделать невозможное возможным", — заявил Нил Мохан, который в феврале возглавил YouTube.

Он объявил, что авторы скоро смогут виртуально менять наряды или создавать фантастические декорации для своих видео с помощью возможностей ИИ. По словам Мохана, обновление станет доступно в ближайшие месяцы.

YouTube является частью экосистемы Google, которая не раз подвергалась критике за то, что слишком медленно внедряет инструменты и услуги, связанные с искусственным интеллектом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2011630-youtube-dobavit-instrumenty-na-osnove-iskusstvennogo-intellekta/