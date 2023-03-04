Apple заблокировала обновление приложения, использующего ChatGPT

iPhone. Иллюстративное фото: Piyas Biswas / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Представители Apple отложили утверждение обновления одного из приложений в AppStore. Разработчики добавили в приложение языковые инструменты на основе искусственного интеллекта. Компания-производитель iPhone считает, что ИИ может генерировать неподходящий для детей контент, передает

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Apple заблокировала обновление почтового приложения BlueMail из-за опасений, что новая функция может генерировать неприемлемый контент. Об этом журналистам рассказал Бен Волах, соучредитель Blix, компании-разработчика BlueMail.

Новая функция приложения основана на чат-боте ChatGPT от OpenAI. С ее помощью пользователи могут автоматизировать составление электронных писем, поскольку искусственный интеллект будет ориентироваться на письма, которые человек отправлял до этого. Одной из отличительных особенностей ChatGPT является способность ИИ составлять длинные тексты.

Однако в Apple решили, что новая функция не предусматривает модерации контента. При этом приложение могут использовать дети. А значит, новая функция может быть потенциально опасна для них. Apple требует от BlueMail повысить возрастное ограничение для использования приложения до 17 лет. В настоящее время приложением могут пользоваться люди от 4 лет и старше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2011628-apple-zablokirovala-obnovlenie-prilozheniya-ispolzuyuschego-chatgpt/