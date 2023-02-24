Использовать TikTok запретили сотрудникам Еврокомиссии

TikTok. Иллюстративное фото: pexels.com

Сотрудников Еврокомиссии попросили удалить TikTok с тех устройств, на которых они выполняют вход в рабочие приложения. Такие меры принимаются для обеспечения кибербезопасности ЕК, передает Deutsche Welle.

По данным издания, в четверг, 23 февраля, служба Еврокомиссии, ответственная за вопросы кибербезопасности, попросила всех сотрудников удалить с рабочих устройств приложение TikTok до 15 марта.

Программу для обмена видео попросили стереть и с личных устройств, если их используют для входа в рабочие приложения и сервисы.

Эти меры специалисты объяснили недостаточной уверенностью в безопасности личных данных сотрудников.

Отмечается, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил журналистам, что до этого обсуждал проблемы конфиденциальности с руководством пекинской компании ByteDance, владеющей TikTok.

"Мы чрезвычайно активны в желании убедиться, что мы защищаем наших коллег", – указал чиновник.

Вслед за ЕК использовать TikTok на рабочих телефонах запретил и Совет Европы.

Отметим, что Еврокомиссия, как сообщает сайт Euronews, – это высший коллегиальный орган исполнительной власти Европейского Союза, комиссия которой состоит из 28 членов стран-участниц, которых также называют комиссарами.

Европейская Комиссия обладает исключительным правом законодательной инициативы. Только она может официально вносить законопроекты в Европарламент. Однако Комиссия не в силах утвердить новые законы.

Кроме того, как пишет Deutsche Welle, одна из основных задач Еврокомиссии – следить за соблюдением законов и правил, касающихся всех сфер повседневной жизни европейских граждан.

Реакция владельцев TikTok на решение ЕК

Представитель китайской компании указал, что владельцы TikTok разочарованы решением ЕК, которое в компании считают "ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях".

Как подчеркивает ведущий эксперт Deutsche Welle в сфере цифровых технологий Янош Делкер, в решении ЕК важна его символическая ценность.

"Мы видим как один из ключевых европейских институтов говорит своим сотрудникам: нет, мы не считаем безопасным для вас в данный момент иметь TikTok на телефоне", – заявил эксперт.

По словам Делкера, ранее представители TikTok сообщали, что "когда речь идет о данных пользователей в ЕС, компания соблюдает все действующие в Евросоюзе строгие правила защиты данных".

"Но решение ЕК указывает на то, что официальные лица не слишком уверены в честности китайской компании", – отметил он.

Безопасен ли TikTok для пользователей?

Добавим, что TikTok – это приложение, которое позволяет пользователям создавать и публиковать 15-секундные видеоролики на любую тему. Количество загрузок TikTok во всем мире составило 1,5 миллиарда. Приблизительно треть его активных пользователей составляют подростки.

Как пишет сайт Kaspersky.ru, проблема конфиденциальности – одна из самых главных для TikTok.

Как и многие другие социальные сети, например, Facebook, TikTok собирает данные о пользователях. Они включают:

каждое просмотренное видео в TikTok и его продолжительность;

полное содержание каждого сообщения, отправляемого через приложение, поскольку сообщения не зашифрованы;

страну, интернет-адрес и тип используемого устройства.

С разрешения пользователя также фиксируется:

точное местонахождение;

контакты телефона и другие связи в социальных сетях;

возраст пользователя и номер телефона;

платежные данные.

Подчеркивается, что для использования приложения необходимо предоставить доступ к микрофону и камере. При создании видео приложение снимает лицо крупным планом – в этом случае возможна передача биометрических данных.

Тем не менее TikTok использует технические средства для шифрования своих действий. Таким образом, часть действий TikTok скрыто от доступа извне, что мешает в реализации планов хакеров и прочих злоумышленников.

При этом TikTok утверждает, что собирает меньше данных, чем такие платформы, как Facebook или Google, поскольку не отслеживает действия пользователей на разных устройствах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2010762-ispolzovat-tiktok-zapretili-sotrudnikam-evrokomissii/