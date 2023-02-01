"Яндекс" отверг обвинения в прослушке пользователей умных колонок

Офис компании "Яндекс" в Москве. Фото: Alexander Zemlianichenko Jr. / Bloomberg / Getty Images

В "Яндексе" опровергли все обвинения в том, что их умные устройства прослушивают пользователей. Соответствующее заявление сделал представитель компании, передает РБК.

Ранее стало известно об утечке данных "Яндекса": в Сеть попали фрагменты кода из внутреннего хранилища, датированные 24 февраля прошлого года.

После утечки данных некоторые пользователи, основываясь на оказавшейся в открытом доступе информации, сделали вывод, что умная колонка от "Яндекса" может подслушивать своих пользователей.

Однако, как объяснил представитель компании, содержимое опубликованных данных отличается от того кода, что используется на данный момент, поэтому утечка не угрожает безопасности пользователей.

При этом сейчас в бета-версии работает алгоритм, посредством которого можно будет включить микрофон умных колонок без упоминания "Алисы" (виртуальный голосовой помощник, созданный компанией "Яндекс", который может запускать приложения). Но его тестируют сотрудники компании.

"Наш приоритет — удобство пользователей, поэтому мы используем "бету" (бета-версия - прим. ред.) для проверки продуктовых гипотез. Данный алгоритм работает только в "бете", и результатом его работы является уменьшение количества ложных срабатываний ассистента для всех пользователей", — пояснил он.

В компании отметили, что алгоритм, который включал микрофон устройства на несколько секунд без упоминания "Алисы", был написан для уменьшения количества ложных срабатываний во время тестирования сотрудниками и для улучшения качества активации "Алисы".

Напомним, в начале января сообщалось, что утечка данных клиентов произошла в "Спортмастере". Как выяснилось позже, в Сеть попали персональные данные 260 тыс. казахстанцев. Компания начала внутреннее расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2007572-yandeks-otverg-obvineniya-v-proslushke-polzovateley-umnyh-kolonok/