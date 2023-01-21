В WhatsApp появилась функция отправки сообщений самому себе

Смартфон. Иллюстративное фото: Manuel Breva Colmeiro/Getty Images

В WhatsApp появилась функция, с помощью которой можно отправлять сообщения самому себе. Подробная инструкция того, как это можно сделать, опубликована в справочном центре мессенджера.

Новая опция позволяет сделать заметки или сохранить у себя какие-то сообщения. Чат сообщений "с самим собой" выглядит как обычный чат и работает по тому же принципу. Но в нем нельзя совершать аудио- и видеозвонки, отключать уведомления, блокировать или отправлять жалобы, а также просматривать время своего последнего посещения и статус "В сети".

Для того чтобы открыть чат для себя в веб-версии приложения, нужно:

нажать на опцию "Новый чат";

найти или выбрать свое имя или номер телефона, чтобы создать чат.

Чтобы переслать сообщение себе, необходимо открыть чат с сообщением, которое хотите себе переслать, нажать на соответствующее сообщение, затем выбрать "Переслать сообщение", а потом кликнуть на свое имя или номер телефона.

Также доступна инструкция для владельцев устройств на основе Android и iOS.

Как сообщается на официальном сайте мессенджера, WhatsApp пользуются более 2 миллиардов человек в более чем 180 странах мира.

Создателями WhatsApp являются Брайан Эктон и Ян Кум, которые до этого работали в Yahoo (их совместный опыт работы в компании составляет 20 лет). В 2014 году WhatsApp стал частью Facebook, но продолжает развиваться самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2006226-v-whatsapp-poyavilas-funktsiya-otpravki-soobscheniy-samomu-sebe/