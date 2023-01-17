Сброс настроек и режим инкогнито: эксперты развенчали мифы из сферы кибербезопасности

Девушка с ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Специалисты из сферы кибербезопасности отметили, что в своей работе им приходится противостоять не только киберугрозам, но и неким суевериям, в которые верят многие пользователи, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского".

Специалисты провели опрос на тему самых популярных мифов и сделали опровержение некоторых из них. Таковых набралось семь.

Миф № 1. Незнакомым людям нельзя говорить по телефону "Да" или "Нет"

Три четверти опрошенных считают, что злоумышленники могут записать разговор и использовать ответ, чтобы украсть деньги. Как отметили в компании, это наиболее популярное заблуждение среди пользователей.

Как на самом деле

По информации специалистов, системы голосовой идентификации используются в некоторых банках, однако только в качестве одного из факторов.

Подчеркивается, что голоса будет недостаточно для проведения операции со средствами на счетах или внесения изменений.

Миф № 2. Если сайт использует HTTPS — это гарантия того, что он официальный

Около 60 процентов опрошенных компанией пользователей верят в эту теорию.

Как на самом деле

Специалисты в сфере кибербезопасности пояснили, что наличие сертификата HTTPS означает, что на сайте никто со стороны не сможет подсмотреть и украсть данные, которые вводит человек.

Но эти данные может украсть сам сайт, если он поддельный, предупредили они.

"Иными словами, у фишинговой страницы может быть сертификат, и она может шифровать всю коммуникацию между пользователем и собой", – объяснили эксперты.

Миф № 3. Удалить всю информацию на смартфоне можно откатившись до заводских настроек

Такое мнение выразили 57 процентов пользователей.

Как на самом деле

Во многих случаях данные могут быть восстановлены после сброса до заводских настроек и форматирования, подчеркивают специалисты.

В "Лаборатории Касперского" пояснили, что специфика памяти гаджетов такова, что файлы удаляются только если их перезаписать, а во время сброса настроек этого не происходит.

Миф № 4. Во время подозрительных роботизированных обзвонов нельзя нажимать "1" или "2" в тональном режиме на смартфоне

Примерно каждый второй респондент полагает, что таким образом злоумышленники могут заразить устройство.

Как на самом деле

Эксперты отметили: чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость.

Однако нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости.

Миф № 5. Если устройство не подключено к интернету, его невозможно заразить вирусами

Так думает половина опрошенных, отметили в компании.

Как на самом деле

Это мнение ошибочно. Как пояснили специалисты, заразить устройство можно даже если оно не подключено к интернету, например, с помощью флешки или другого носителя.

Миф № 6. Если на телефон или почту приходят незапрашиваемые коды подтверждения для авторизации, значит аккаунт взломали

50% опрошенных пользователей придерживаются такого мнения.

Как на самом деле

В "Лаборатории Касперского" пояснили: это может означать, например, что злоумышленники пытаются понять, в каких сервисах зарегистрирован человек. Если мошенник не получил запрошенный код авторизации, аккаунт в безопасности.

Однако специалисты все же советуют сменить пароль.

Миф № 7. Режим инкогнито в браузере обеспечивает полную анонимность в интернете

Почти каждый третий пользователь уверен, что это правда.

Как на самом деле

Режим инкогнито в браузерах, как отметили специалисты, не является синонимом абсолютной приватности.

Отмечается, что в этом режиме браузер только не сохраняет историю посещения веб-сайтов, cookies, историю загрузок и данные авторизации.

По информации специалистов, опрос проведен компанией Online Interviewer по заказу "Лаборатории Касперского" в июле 2022 года в России. Всего опрошено 1008 человек.

Специалисты подчеркивают, что злоумышленники часто используют в своих интересах неосведомленность пользователей, в том числе в некоторых технологических вопросах.

Они призвали юзеров уделять внимание повышению цифровой грамотности и защищать свои устройства надежными решениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2005620-sbros-nastroek-i-rezhim-inkognito-eksperty-razvenchali-mify-iz-sfery-kiberbezopasnosti/