Функция караоке станет доступна для владельцев iPhone и iPad

iPhone. Иллюстративное фото: pexels.com

Функция караоке появится в iPhone, iPad, а также на новой телеприставке Apple TV 4K. Приложение Apple Music Sing станет доступно для пользователей уже в конце месяца, в преддверии Рождества и Нового года, передает CNBC.

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Apple анонсировала новый караоке-сервис под названием Apple Music Sing. Существующее приложение Apple Music уже отображает тексты песен в реальном времени (прямо во время воспроизведения песни), но Sing делает еще один шаг вперед.

Помимо того, что вы получаете текст песни, новая функция позволит вам петь дуэтом с любимым исполнителем. Либо вы можете спеть песню самостоятельно. Во всех случаях вы сможете использовать свое устройство как микрофон.

По данным Apple, в новом приложении любители караоке получат доступ к десяткам миллионов песен. Новое приложение станет доступно для владельцев iPhone, iPad и новой телевизионной приставки Apple TV 4K уже в конце этого месяца. Поэтому любители караоке смогут устроить домашнюю вечеринку с песнями в честь Нового года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2000497-funktsiya-karaoke-stanet-dostupna-dlya-vladeltsev-iphone-i-ipad/