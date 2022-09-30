Личные данные пользователей Казнета оказались под угрозой из-за опасного вируса

Ноутбук. Иллюстративное фото: Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images

С начала года почти 50 тыс. пользователей Сети по всему миру, в том числе и в Казахстане, столкнулись с опасным вирусом NullMixe, который крадет логины и пароли банковских карт, а также подменяет адреса криптокошельков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского".

Как рассказали специалисты, вирус NullMixer загружает на устройства программное обеспечение, которое может воровать логины, пароли, данные банковских карт, получать доступ к личным учетным записям в некоторых соцсетях и интернет-магазинах, а также подменять адреса криптокошельков и собирать информацию, которую пользователь вводит на клавиатуре.

Чем опасен и как попадает на устройства

NullMixer может загружать несколько троянцев (вирусных программ – прим. ред.) одновременно. Злоумышленники активно распространяют NullMixer на сайтах, где пользователи скачивают инструменты для взлома, генераторы ключей и программы-активаторы.

Обычно заражение происходит при попытке скачать взломанный софт с подобного ресурса. Пользователя сразу перенаправляют на страницу с архивом, защищенным паролем, и подробными инструкциями. Если следовать этим инструкциям, то на устройстве окажется вовсе не та программа, которая была нужна человеку, а NullMixer. Этот вирус открывает дорогу множеству вредоносных файлов, в том числе шпионскому ПО.

Почему пользователи попадают на удочку злоумышленников

NullMixer распространяется с помощью профессиональных SEO-инструментов. Они позволяют выводить сайты, где прячется этот вирус, на первые строки в поисковиках. Эти ресурсы могут показываться на первых страницах, если набирать ключевые слова "cracks" и "keygens".

"Скачивать файлы на серых и неофициальных площадках — все равно что играть в рулетку. Никто не гарантирует, что программа, которую вы загружаете, безопасна. Злоумышленники же могут получить доступ к конфиденциальной информации, в том числе той, что вводите на клавиатуре: от адреса доставки заказанных товаров до логинов и паролей от устройства. Этой угрозы можно избежать, если использовать официальные версии продуктов и надежные защитные решения", — объяснил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Денис Паринов.

Чтобы защитить свои данные, эксперты рекомендуют скачивать приложения с официальных источников, а также использовать на своих устройствах надежные антивирусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1990212-lichnye-dannye-polzovateley-kazneta-okazalis-pod-ugrozoy-iz-za-opasnogo-virusa/