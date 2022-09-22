Microsoft. Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

Microsoft выпускает первое большое обновление для Windows 11, операционной системы, презентованной год назад. В компании сообщают, что пользователи даже не заметят, что ОС начала работать по-другому, однако безопасность компьютеров сильно повысится, передает .

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Панос Панай, директор Microsoft по продуктам Windows, сказал, что обновление было разработано для того, чтобы сделать персональные компьютеры клиентов "более простыми и безопасными в использовании". Во вторник новое ПО начало постепенно распространяться среди пользователей в 190 странах мира. Люди, которые уже используют Windows 11, могут установить обновление на своих компьютерах бесплатно. Для обладателей Windows 10 это также будет бесплатно.

Обновление содержит множество мелких настроек и модификаций, заметить которые смогут только самые опытные пользователи. Однако есть и более заметные изменения. Например, Windows 11 сможет самостоятельно создавать субтитры для видео, подкастов и стримов, которые вы смотрите. Меню "Пуск" станет настраиваемым. Каждый пользователь сам сможет решить, что именно должно там содержаться.

Кроме того, если вы используете Windows 11 на устройстве, которое трансформируется в планшет (а значит, имеет сенсорный экран), то вы сможете управлять некоторыми функциями компьютера с помощью жестов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1988880-microsoft-vypuskaet-pervoe-bolshoe-obnovlenie-dlya-windows-11/