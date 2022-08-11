WhatsApp позволит пользователям незаметно покидать групповые чаты

Иллюстративное фото: Pixabay.com

WhatsApp скоро позволит пользователям незаметно покидать групповые чаты. Эта функция станет одной из частью мер, которые компания предпримет для повышения уровня конфиденциальности, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Сейчас выход из группового чата является достаточно неловким действием, поскольку остальные участники могут увидеть, что вы сделали это. Приложение уведомляет всех о том, что кто-то решил больше не быть частью этого чата. Новая функция от WhatsApp больше не будет сообщать о выходе из группы всем участникам чата. Вместо этого подобные уведомления будут получать только администраторы группы.

Новая функция начнет работать в приложении уже в этом месяце. Она является частью пакета мер, которые компания предпринимает для повышения конфиденциальности. Еще один инструмент, который анонсировала компания, позволит пользователям скрывать свое присутствие онлайн. Другие пользователи не будут видеть, что вы в данный момент находитесь в Сети и можете прочитать их сообщение. Кроме того, WhatsApp запустит функцию, которая не позволит участникам чата делать скриншоты переписки.

Во вторник исполнительный директор Meta (материнская компания WhatsApp) Марк Цукерберг сообщил, что компания продолжит внедрение технологий, направленных на защиту конфиденциальности пользователей. По его словам, общаясь в мессенджере, люди должны чувствовать себя так же безопасно, как и при личной беседе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1982548-whatsapp-pozvolit-polzovatelyam-nezametno-pokidat-gruppovye-chaty/