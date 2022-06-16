Microsoft прекращает поддержку браузера Internet Explorer

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Интернет-пользователи прощаются с Interner Explorer. Компания Microsoft объявила о том, что навсегда отключит легендарный браузер, чтобы сосредоточиться на развитии нового продукта. Многие пользователи заявляют, что любили Explorer несмотря на его недостатки, передает The Wall Street Journal.

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Internet Explorer имел репутацию медленного и архаичного браузера, но многие люди все равно с грустью восприняли новость о том, что 15 июня Microsoft полностью отключит Explorer.

"Я все еще пытаюсь смириться с этой мыслью. Первое, что я включаю, запустив свой ноутбук — это Explorer. Я делаю это на протяжении многих лет. Мне кажется безумием, что этого больше не будет", — говорит 31-летний преподаватель танцев из Юты Сэм Маумаланга.

Для большинства пользователей Explorer является синонимом интернета, поскольку много лет назад они впервые получили доступ в Сеть благодаря этому браузеру. Из-за этого многие продолжали им пользоваться, даже когда все вокруг перешли на более скоростной Google Chrome. Так же, как и фанаты BlackBerry продолжали пользоваться своими телефонами, когда у всех вокруг уже были современные смартфоны.

По данным StatCounter, в 2012 году Google Chrome впервые обогнал Explorer, став самым популярным браузером в мире. На сегодняшний день всего 0,28% пользователей используют Internet Explorer. Две трети всего мира являются пользователями Chrome. 18% опрошенных являются пользователями браузера Safari от Apple.

Microsoft призвали клиентов перейти на более современный браузер Microsoft Edge, в котором есть режим IE. Это значит, что браузер позволит пользователям получать доступ к веб-сайтам, которые могут быть совместимы только с Internet Explorer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1974193-microsoft-prekraschaet-podderzhku-brauzera-internet-explorer/