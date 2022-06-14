В WhatsApp появится новая функция для пользователей Android

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Основатель компании Meta Марк Цукерберг на своей официальной странице в Facebook анонсировал появление в мессенджере WhatsApp новой функции.

Марк Цукерберг анонсировал появление в WhatsApp новой функции, с помощью которой пользователи смогут переносить переписки со смартфонов на Android на устройства с операционной системой iOS.

Цукерберг назвал это обновление самым ожидаемым.

"Мы добавим в WhatsApp возможность безопасно переключаться между устройствами Android и iOS и переносить переписки, фотографии, видеозаписи и голосовые сообщения", - заявил он.

Основатель Meta напомнил, что в прошлом году они запустили функцию переноса чатов с iPhone на Android, теперь же появится возможность переноса данных с Android на iPhone.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1974101-v-whatsapp-poyavitsya-novaya-funktsiya-dlya-polzovateley-android/