iPhone стал определять звонки с казахстанских номеров

Фото: Facebook.com/BagdatMussin

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в своем официальном Facebook рассказал, что iPhone начал определять звонки из Казахстана.

Теперь входящий звонок с международным кодом "+77" и "+76" будет отображаться в іPhone как "Казахстан", написал министр и показал фотографию.

Глава ведомства отметил, что ранее ему уже не раз задавали вопрос касательно этого.

"Хочу отметить, что Apple максимально оперативно обработали наш запрос и пошли навстречу. Задача решена для iPhone 6 и более поздних устройств с выходом iOS 14", - сообщил Мусин.

Стоит отметить, что телефоны отображали как "Россия" все входящие звонки с номерами, начинающимися с префикса "+7".

Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана планирует переход на собственный национальный международный телефонный код.

Вместо телефонного кода "+7", который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал "+ 997" в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1962456-iphone-stal-opredelyat-zvonki-s-kazahstanskih-nomerov/