iPhone стал определять звонки с казахстанских номеров
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в своем официальном Facebook рассказал, что iPhone начал определять звонки из Казахстана.
Теперь входящий звонок с международным кодом "+77" и "+76" будет отображаться в іPhone как "Казахстан", написал министр и показал фотографию.
Глава ведомства отметил, что ранее ему уже не раз задавали вопрос касательно этого.
"Хочу отметить, что Apple максимально оперативно обработали наш запрос и пошли навстречу. Задача решена для iPhone 6 и более поздних устройств с выходом iOS 14", - сообщил Мусин.
Стоит отметить, что телефоны отображали как "Россия" все входящие звонки с номерами, начинающимися с префикса "+7".
Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана планирует переход на собственный национальный международный телефонный код.
Вместо телефонного кода "+7", который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал "+ 997" в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1962456-iphone-stal-opredelyat-zvonki-s-kazahstanskih-nomerov/