Павел Дуров заподозрил команду WhatsApp в намеренном внедрении уязвимостей

Павел Дуров. Фото: AOP.Press/Corbis via Getty Images

Павел Дуров высказался в Telegram о проблеме безопасности мессенджера WhatsApp.

"Сообщения в WhatsApp оставались открытыми для потенциальных злоумышленников в течение многих лет, как подробно описано в недавних утечках информации о Boldend - стартапе США, занимающемся кибервойной", - написал он.

Он добавил, что с момента создания мессенджера специалисты каждый раз обнаруживали в нем новую проблему безопасности. Соответственно, приложение не казалось надежным.

Сам Дуров утверждает, что затрагивал эту тему два года назад, но с тех пор ничего не изменилось.

"Трудно поверить, что техническая команда WhatsApp так последовательно некомпетентна", - заметил Дуров.

Ранее Дуров подверг критике Netflix и TikTok. Он заявил, что они вредны для психического состояния человека и его творческой продуктивности. А также составил список недооцененных и переоцененных вещей в жизни.

Также мы писали, что создатель Telegram стал причиной роста цен на малоизвестную криптовалюту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1954537-pavel-durov-zapodozril-komandu-whatsapp-v-namerennom-vnedrenii-uyazvimostey/